Киев отказывается от диалога с Москвой, считая Россию агрессором

Президент Украины Петр Порошенко в своих выступлениях продолжает настаивать на "российской агрессии", которая не позволяет Киеву и Москве вести полноценный диалог. Такое заявление он сделал в субботу на ланче "Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира", который организовал Фонд Виктора Пинчука. Мероприятие было организовано в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с украинской территории, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам", — сказал Порошенко.

Президент отрицает внутренний гражданский конфликт на Украине, а считает происходящее "агрессией со стороны Российской Федерации".