Лукашевич: погром в здании Россотрудничества в Киеве спровоцировал Порошенко

Погром в здании Российского центра науки и культуры в Киеве могли спровоцировать заявления украинского лидера Петра Порошенко о запрете российского флага на Мюнхенской конференции по безопасности. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Россия требует официального осуждения действий радикалов, которые группой в 30 человек ворвались в здание, где находились около 100 человек, половина из них – дети. Злоумышленники разгромили выставку памяти певца Федора Шаляпина, расписали стены, оскорбили российских дипломатов. Вместе с группой нападавших был депутат "Радикальной партии Украины" Андрей Лозовой. По словам руководителя центра Константина Воробьева, причиненный материальный ущерб значителен.

Радикалы заявили, что российский культурный центр работает незаконно.

Россия ждет действий Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Лукашевич выразил надежду на реакцию всех институтов ОБСЕ и западных стран, передает РИА Новости.

Кроме того, Лукашевич объявил о намерениях неонацистской группировки "Организация украинских националистов". Стало известно, что они собираются поджечь здание Россотрудничества 18 февраля, передает ТАСС.