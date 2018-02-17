Американский вандал отломал и украл палец воина "терракотовой армии"

Двадцатичетырехлетний американец совершил акт вандализма в отношении воина "терракотовой армии" из гробницы китайского императора Цинь Шихуанди.

Молодой человек и два его подельника 21 декабря 2017 года проникли в научный музей института Франклина в американском штате Филадельфия. Вор сделал селфи со статуей, затем отломил большой палец на левой руке воина и унес его с собой, пишет РИА Новости.

Музейные работники узнали о краже лишь 8 января нынешнего года и обратились в ФБР. Агенты нашли похитителя у него дома. Мужчина вернул палец, но это не избавило его от обвинения в воровстве. В местном суде уже идут слушания.

Центр по обмену памятниками материальной культуры китайской провинции Шэньси решительным образом осудил бездействие и плохую работу по обеспечению безопасности американских организаторов выставки. Американцы принесли извинения.

"Терракотовая армия" внесена в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.