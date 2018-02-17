На Москве-реке провалились под лед пять человек

На Москве-реке спасены сотрудниками вневедомственной охраны три человека, провалившихся под лед во время катания на снегоходах. При этом всего провалились в ледяную воду пять человек — двоих до сих пор ищут.

Инцидент произошел в районе Рублевской станции водоподготовки, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве. Группа людей, предположительно из пяти человек, каталась на снегоходах по Москве-реке недалеко от гидроэлектростанции.

Два снегохода, выехав на лед, провалились в полынью. По предварительным данным, пять человек ушло под воду, сообщили в ведомстве. Крики о помощи услышал сотрудник вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии, осуществлявший обход прилегающей к его посту территории.

Доложив о происшествии в дежурную часть, он пришел на помощь утопающим, рассказали в ведомстве. Благодаря оперативным и профессиональным действиям незамедлительно прибывших на место происшествия росгвардейцев нескольких пострадавших удалось вытащить из ледяной воды при помощи веревки и спасательного круга.

Пострадавших передали бригаде медиков, их жизни ничего не угрожает. "На данный момент в воде, предположительно еще могут находиться двое человек. Их тела пока не обнаружены. Поиски продолжаются", — сообщили в пресс-службе.