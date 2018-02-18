Власти ЛНР расследуют попытку диверсии

Власти ЛНР заявили о попытке диверсии в местной телерадиокомпании, передает телеканал "Россия 24". Целью злоумышленников стала система, предназначенная для оповещения гражданского населения о начале обстрелов и боевых действиях. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Известно, что акция была совершена при помощи гранатомета. Фоторобот подозреваемого уже опубликован на официальном сайте министерства госбезопасности ЛНР. По данным ведомства, к диверсии может быть причастен мужчина в возрасте от 45 до 50 лет. Сейчас система оповещения населения восстановлена.