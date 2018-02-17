"Манчестер Юнайтед" вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В Англии прошли четыре матча стадии 1/8 финала национального футбольного кубка. "Манчестер Юнайтед" на чужом поле одержал победу над клубом "Хаддерсфилд". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей два мяча забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку (3-я и 55-я минуты). Следующим соперником "Манчестер Юнайтед" в турнире станет победитель матча "Рочдейл" — "Тоттенхэм".

Результаты других матчей: "Шеффилд Уэнсдей" – "Суонси" – 0:0; "Брайтон" – "Ковентри Сити" – 3:1; "Вест Бромвич" – "Саутгемптон" – 2:1.