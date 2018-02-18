18 февраля у православных верующих наступает Прощеное воскресенье – последний день Масляной недели. В этот день среди верующих принято просить друг у друга прощения, напоминает ТАСС. В храме Христа Спасителя пройдет специальное богослужение.

Обычай просить прощения возник в глубокой древности, когда монахи Египта и Палестины уходили в пустыню, чтобы соблюдать там сорокадневный пост. Перед этим они прощались друг с другом.

С понедельника, 19 февраля, у верующих начинается Великий пост, который продлится до Пасхи. Она в 2018 году выпадает на 8 апреля.

18 февраля – завершающий день столичного Масленичного фестиваля, организованного властями. Гуляния пройдут на 20 площадках Москвы. Гостям предлагают дегустацию 170 сортов блинов, участие в играх, мастер-классах и празднике проводов зимы. На Манежной площади можно будет увидеть интерактивный спектакль "Царская Масленица". На Новом Арбате пройдут карнавалы в елизаветинских традициях.