В Москве электричка сбила мужчину

В Москве мужчину сбила электричка. Инцидент произошел на перегоне Сортировочная-Новая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. Мужчина остался в живых.

По предварительной информации, пострадавшему около 35 лет. В результате происшествия его госпитализировали, говорится в сообщении пресс-службы. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.