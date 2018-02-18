Под картиной Пикассо обнаружен пейзаж работы неизвестного мастера

Под картиной Пикассо обнаружен пейзаж работы неизвестного мастераЧитайте нас в Telegram
Под картиной Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках" обнаружен перевернутый на девяносто градусов пейзаж, написанный неизвестным художником из Барселоны.
Ученые, сделавшие это открытие, еще с 1992 года знали, что данная картина написана поверх другой, однако лишь сейчас им удалось увидеть скрытое изображение. Это стало возможно благодаря рентгенфлуоресцентному анализу, показавшему, какие химические элементы присутствуют в каждом слое краски, передает РИА Новости.
На скрытом изображении видны горы, которые Пикассо использовал как контур спины нищенки.
Также обнаружилось, что сначала Пикассо изобразил на своей картине, как женщина держит в руке хлеб, однако затем спрятал руку нищенки под одеждой. Ученые говоря, что таким образом можно проникнуть "внутрь головы Пикассо" – узнать о процессе работы гениального художника, о том, как он принимал решения при работе над картиной.
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