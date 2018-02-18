Под картиной Пикассо обнаружен пейзаж работы неизвестного мастера

Под картиной Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках" обнаружен перевернутый на девяносто градусов пейзаж, написанный неизвестным художником из Барселоны.

Ученые, сделавшие это открытие, еще с 1992 года знали, что данная картина написана поверх другой, однако лишь сейчас им удалось увидеть скрытое изображение. Это стало возможно благодаря рентгенфлуоресцентному анализу, показавшему, какие химические элементы присутствуют в каждом слое краски, передает РИА Новости.

На скрытом изображении видны горы, которые Пикассо использовал как контур спины нищенки.

Также обнаружилось, что сначала Пикассо изобразил на своей картине, как женщина держит в руке хлеб, однако затем спрятал руку нищенки под одеждой. Ученые говоря, что таким образом можно проникнуть "внутрь головы Пикассо" – узнать о процессе работы гениального художника, о том, как он принимал решения при работе над картиной.