Косачев прокомментировал доклад Мюллера о вмешательстве в выборы в США

Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование о вмешательстве России в американские выборы, прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев. Как сообщалось ранее, в "сговоре против США" и "мошенничестве" Мюллер обвинил 13 граждан РФ и три российские компании.

Более мощный пиар для России, чем подобные заявления со стороны США, трудно представить, заявил Косачев на своей странице в Facebook. Вопреки насмешливым сравнениям военных потенциалов и ВВП выяснилось, что потребовалось всего лишь 13 человек для достижения целей. "Это было бы смешно, если бы это не озвучивалось на полном серьезе на весь мир", — отметил сенатор.