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18 февраля 201801:28

Землетрясение прервало футбольный матч в Уэльсе

фото EPA

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Матч первого дивизиона чемпионата Уэльса по футболу между клубами "Порт Толбот" и "Таффс Велл" был прерван на несколько минут из-за землетрясения. Город Порт-Толбот располагается всего в 20 километрах от эпицентра землетрясения. К счастью, из-за инцидента никто не пострадал, а матч был продолжен.

Землетрясение магнитудой 4,4 балла стало самым сильным в Великобритании за последнее десятилетие, сообщает ТАСС со ссылкой на Independent. В итоге встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

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