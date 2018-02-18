Землетрясение прервало футбольный матч в Уэльсе

Матч первого дивизиона чемпионата Уэльса по футболу между клубами "Порт Толбот" и "Таффс Велл" был прерван на несколько минут из-за землетрясения. Город Порт-Толбот располагается всего в 20 километрах от эпицентра землетрясения. К счастью, из-за инцидента никто не пострадал, а матч был продолжен.

Землетрясение магнитудой 4,4 балла стало самым сильным в Великобритании за последнее десятилетие, сообщает ТАСС со ссылкой на Independent. В итоге встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.