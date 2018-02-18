Президент Армении: карабахская проблема решается только путем взаимопонимания

18 февраля 201801:57
Президент Армении: карабахская проблема решается только путем взаимопониманияЧитайте нас в Telegram
Президент Армении Серж Саргсян на полях Мюнхенской конференции прокомментировал возможность решения конфликта в Нагорном Карабахе. Этот вопрос может быть решен лишь в том случае, если Азербайджан откажется от "нереалистичных ожиданий", цитирует армянского президента агентство "Интерфакс".
Саргсян заявил, что ненавидит войну, но вынужден обеспечивать зону безопасности ради защиты страны. Он также отметил, что Армения готова к мирному решению карабахского конфликта, если Азербайджан пойдет на переговоры, проявив "здоровый разум". Проблема Нагорного Карабаха может быть решена исключительно "путем взаимопонимания", сказал Саргсян.
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