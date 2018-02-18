Гроувс победил Юбенка-младшего и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса

В английском Манчестере состоялся первый полуфинальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 76,2 кг. Британец Джордж Гроувс в 12-раундовом поединке по очкам победил соотечественника Криса Юбенка-младшего.

В целом инициативой по ходу всего боя владел Гроувс, который с помощью своей скорости очень технично уворачивался от ударов Юбенка. К тому же соперник Гроувса в первых раундах поединка получил сильное рассечение над правым глазом. При этом Гроувс после боя признался, что часть поединка провел с повреждением плеча. Соперники показывали достаточно "грязный" бокс с обилием захватов, клинчей и запрещенных ударов. Но в итоге судьи единогласным решением отдали победу Гроувсу.

Таким образом, британцу удалось защитить титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и завоевал пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO). В финале, который пройдет 8 июля в Лондоне, Гроувс встретится с победителем боя между британцем Каллумом Смитом и немцем Юргеном Бремером.