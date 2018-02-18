В Черное море вошел еще один американский ракетный эсминец

В Черное море вошел второй по счету американский ракетный эсминец USS Carney (DDG-64). Он проплыл по Босфору на север и присоединился к эсминцу USS Ross (DDG-71). Корабли будут совместно проводить морские операции по безопасности, цитирует ТАСС пресс-службу шестого флота ВМС США.

В последний раз два эсминца США находились в акватории Черного моря в июле 2017 года, во время американских учений Sea Breeze. Вице-адмирал Кристофер Грэди, командующий эсминцем Carney, отметил, что присутствие ВМС США в Черном море показывает приверженность страны региональной стабильности, безопасности для партнеров и защите союзников по НАТО.

USS Carney оснащен системой ПРО Aegis, ракетами Tomahawk и Harpoon, системами ПВО, подводного обнаружения, подводной атаки.