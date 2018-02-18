Трамп поговорил с директором школы во Флориде, где погибли 17 человек

17 февраля состоялся телефонный разговор американского президента Дональда Трампа и властей города Паркленд во Флориде, а также директора школы, где бывший ученик устроил бойню. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп пообщался с мэром города Кристин Ханшофски и администратором округа Броуард Майклом Удином, а также школьным директором Таем Томпсоном. Глава государства обратился к ним со словами поддержки и выразил соболезнования, говорится в сообщении. Также он предложил помощь учащимся школы "Марджори Стоунмэн Дуглас", их семьям и всем горожанам.

Американский лидер высоко оценил работу властей штата и города, а также местной полиции и тех, кто спас множество жизней, оказывая пострадавшим первую помощь.

Трагедия произошла 14 февраля. Бывший ученик школы "Марджори Стоунмэн Дуглас", 19-летний Николас Круз, открыл стрельбу, в результате которой погибло 17 человек.