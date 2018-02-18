Израиль нанес удар по сектору Газа, пострадали двое палестинцев

ВВС Израиля нанесли авиаудары по шести целям ХАМАС в секторе Газа. В результате пострадали двое палестинцев. Они были госпитализированы в больницу города Рафах с ранениями средней степени тяжести.

Атака Израиля была ответом на подрыв фугаса, который палестинские боевики заложили на пути следования военного патруля. Из-за взрыва пострадали 4 израильских солдата, передает РИА Новости.