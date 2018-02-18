Шарапова вошла в список 50 лучших теннисисток

Американский журнал Tennis в обратном порядке публикуют свой рейтинг 50 лучших теннисисток открытой эры. Россиянка Мария Шарапова расположилась в нем на 12-й строчке.

В списке российская теннисистка обошла таких спортсменок, как Линдсей Дэвенпорт (США) и Ким Клейстерс (Бельгия). На счету российской теннисистки 36 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас Шарапова занимает 41-е место в рейтинге WTA.