В Венесуэле на жилой дом упал самолет

В Венесуэле на жилой дом рухнул небольшой самолет Cessna. Жертвой стал один человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

Инцидент произошел 17 февраля, в субботу, в городе Сьюдад-Боливар. Самолет после падения загорелся, погиб пассажир воздушного судна. Пилот остался в живых, однако получил ранения. Женщина, которая находилась в доме, не пострадала. Здание в результате крушения было разрушено.