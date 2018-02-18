iPhone X подешевел на 20 тысяч рублей

Смартфон iPhone X подешевел в среднем на 20 тысяч рублей в сравнении со стартовыми ценами. При этом, если яблочный телефон куплен у официальных ритейлеров, на него сохраняется годовая гарантия.

Базовая модель (64 Гб оперативной памяти) в начале продаж стоила 80 тысяч рублей. В настоящее время ее можно купить за 62 тысячи рублей. Самая дорогая модель, оснащенная 256 Гб оперативной памяти, продавалась по 92 тысячи рублей, напоминают "Известия". Сейчас на стоит 70 тысяч рублей.