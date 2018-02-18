ЦРУ призналось в регулярном вмешательстве в выборы

ЦРУ регулярно вмешивалось в выборы в иностранных государствах и продолжает это делать. Об этом изданию New York Times сообщил бывший агент американской разведки Стивен Холл. Он был сотрудником ЦРУ 30 лет.

В статье говорится, что доказан как минимум 81 подобный случай, сообщает телеканал "Россия 24". Другой бывший агент — Лок Джонсон — выразил надежду, что Вашингтон и дальше продолжит это делать.

"Мы занимались подобным с тех пор, как ЦРУ было основано в 1947 году, — говорят в ЦРУ. — Мы использовали постеры, памфлеты, баннеры, рассылали рекламно-информационные материалы и так далее. Мы размещали ложную информацию в зарубежных газетах".

Ранее минюст США выдвинул подобные обвинения в отношении 13 россиян и трех компаний из России.

Глава комитета совета федерации Константин Косачев назвал "смехотворным" утверждение, что 13 человек из России могли подвергнуть опасности США, и назвал подобные обвинения "мощным пиаром" для нашей страны.