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18 февраля 201806:52

Илон Маск похвастал тостером в виде шлема Дарта Вейдера
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск показал свой новый тостер. Судя по всему, Маск – фанат "Звездных войн". Бытовой прибор выглядит, как шлем злодея Дарта Вейдера из знаменитой киносаги Джорджа Лукаса. Фото с лаконичной подписью "Мой новый тостер" Маск опубликовал в Instagram. Кроме того, он продемонстрировал подписчикам и сами тосты – на хлебе после поджаривания появляется надпись Star Wars.

 

My new toaster

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Фев 16, 2018 в 7:27 PST

Приобретение гендиректора SpaceX пользователям соцсети понравилось – публикация уже набрала больше 800 тысяч лайков.

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