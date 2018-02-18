Илон Маск похвастал тостером в виде шлема Дарта Вейдера

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск показал свой новый тостер. Судя по всему, Маск – фанат "Звездных войн". Бытовой прибор выглядит, как шлем злодея Дарта Вейдера из знаменитой киносаги Джорджа Лукаса. Фото с лаконичной подписью "Мой новый тостер" Маск опубликовал в Instagram. Кроме того, он продемонстрировал подписчикам и сами тосты – на хлебе после поджаривания появляется надпись Star Wars.

My new toaster Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Фев 16, 2018 в 7:27 PST

Приобретение гендиректора SpaceX пользователям соцсети понравилось – публикация уже набрала больше 800 тысяч лайков.