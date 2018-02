Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Торонто"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Питтсбург Пингвинз" на домашнем льду одержал победу над "Торонто Мэйпл Ливз". Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Карл Хагелин (4-я минута), Евгений Малкин (12-я), Зак Астон-Риз (26-я), Олли Мяяття (48-я) и Брайан Раст (57-я). У гостей отличились Коннор Браун (7-я), Тайлер Бозак (11-я) и Патрик Марло (36-я).

Малкин перешагнул отметку в 900 набранных очков в НХЛ, став лишь шестым россиянином, которому покорилось данное достижение.

Malkin joins Lemieux, Crosby, and Jagr as the only players in Penguins history to record 900 points with the team.



He is also just the sixth Russian-born player to record 900 points. pic.twitter.com/Sdin71ptZE