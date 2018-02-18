Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Торонто"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Питтсбург Пингвинз" на домашнем льду одержал победу над "Торонто Мэйпл Ливз". Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Карл Хагелин (4-я минута), Евгений Малкин (12-я), Зак Астон-Риз (26-я), Олли Мяяття (48-я) и Брайан Раст (57-я). У гостей отличились Коннор Браун (7-я), Тайлер Бозак (11-я) и Патрик Марло (36-я).

Малкин перешагнул отметку в 900 набранных очков в НХЛ, став лишь шестым россиянином, которому покорилось данное достижение.