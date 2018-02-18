"Места для поцелуев" обнаружили на Мюнхенской конференции во время выступления Порошенко

"Места для поцелуев" появились в зале на Мюнхенской конференции во время выступления Петра Порошенко. Это отметила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает телеканал "Россия 24". Она приложила фото зала с сайта президента Украины.

В одном из рядов двое участников, мужчина и женщина, довольно близко что-то обсуждают. "Что он ей шепчет под слова о гибридной войне?" — поинтересовалась Захарова в Facebook. Зал в ходе выступления Порошенко был полупустой — это заметили все. В то время как желающих послушать Лаврова было так много, что свободных мест практически не осталось.