Версия: корейский журналист на Играх умер от инфаркта

Появилась версия смерти корейского журналиста на Олимпиаде в Пхенчхане. Представитель оргкомитета Сун Баик Ю сообщил, что у него, возможно, был инфаркт.

Ранее сообщалось, что в олимпийской медиа-деревне было найдено тело корейского журналиста, напоминает РИА Новости.

Умерший был переводчиком, работавшим на японские СМИ. Ему было 55 лет.