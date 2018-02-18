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Олимпиада-2018 1 час назад
Вопрос прохождения спортсменов под флагом РФ на церемонии закрытия Олимпиады решится 24 февраляЧитайте нас в Telegram
Глава делегации олимпийских атлетов из России на Играх в Пхенчхане Станислав Поздняков провел пресс-конференцию, на которой рассказал, когда решится вопрос относительно прохождения российских спортсменов на церемония закрытия Игр. По его словам, об этом станет известно 24 февраля.
""Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля, — сказал Поздняков, которого цитирует ТАСС. — Мы готовы к любому развитию событий, это же касается и формы. При необходимости все прибудет вовремя".,
"Мы подошли к экватору нашего большого мероприятия, — продолжил руководитель делегации. — На сегодня мы завоевали девять медалей, плохо это или хорошо, сложно судить. Конечно, хотелось бы восполнить пробел в графе "золотые медали", но реальность такова, что в нынешних условиях, когда не было приглашено много наших лидеров, их заменили спортсмены, которые еще вчера представляли юниорские команды, они уже завоевывают медали. С нашей точки зрения, это является главным достижением Игр".
Кроме того, Поздняков рассказал, что Олимпийским атлетам из России рекомендуется меньше времени проводить в социальных сетях во время Игр, чтобы избежать провокаций. "В первую очередь хотел бы сказать, что околоспортивные разговоры не приносят ничего хорошего, — сказал Поздняков. — Это не вносит объединения в команду, не несет ничего хорошего нашим спортсменам, которые сейчас нуждаются в поддержке. Такие разговоры льют воду на мельницу наших соперников. Мы говорим ребятам, чтобы они проводили меньше времени в социальных сетях".
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Вопрос прохождения спортсменов под флагом РФ на церемонии закрытия Олимпиады решится 24 февраля
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