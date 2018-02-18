Стрелок из Флориды имел ряд психических заболеваний, но не был признан опасным

Николас Круз, открывший стрельбу по ученикам в школе Паркленда (США, Флорида), страдал от целого ряда психических заболеваний и полтора года назад попал под внимание социальных служб штата. Однако они заключили, что подросток не опасен для себя и окружающих.

Круз выкладывал в соцсетях фотографии того, как он режет себе руки, снимки убитых животных. Он также спрашивал, где можно купить оружие, передает РИА Новости. Работники спецслужб знали это. После ряда публикаций они посетили Круза, но не нашли его опасным.

Подросток сменил минимум шесть школ, в каждой из которых у него были постоянные конфликты. Круз грубил учителям, использовал ненормативную лексику в общении с персоналом. Он учился не только в обычном образовательном учреждении, но также и в школе для детей с эмоциональными проблемами и в школе для детей, находящихся в группе риска. У Круза были диагностированы депрессия, аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности (от него он принимал лекарства).

В сентябре 2016 года Круз написал в соцсетях о конфликте с матерью. Агентство штата начало расследование того, хотел ли подросток навредить себе. Эксперты отметили, что ссора имеет "низкий уровень риска", так как мать заботилась о ребенке и он получал консультации школьного психолога, и закрыли дело.

Также известно, что Круза хотели поместить в психиатрическую лечебницу для душевнобольных, опасных для себя и окружающих. Но центр психического здоровья не счел будущего убийцу опасным.

14 февраля Круз принес в свою бывшую школу оружие и открыл стрельбу по детям. Погибли 17 человек. Сам стрелок задержан. Он готов признать свою вину при условии, что прокуроры не потребуют для него смертной казни.