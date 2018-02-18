Самолет задел крылом столб в аэропорту Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске самолет авиакомпании "Аврора" во время маневрирования на аэродроме задел столб освещения законцовкой крыла. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Инцидент произошел в 11.30 по местному времени (3:30 мск). Сообщается, что столб был за пределами площади маневрирования.

"Воздушное судно авиакомпании «Аврора» DHC-8-200, двигаясь на тяге собственных двигателей, законцовкой крыла задело столб освещения", — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняют оперативные службы и представители инспекции по безопасности полётов Дальневосточного управления Росавиации.

В авиакомпании происшествие пока не комментируют.