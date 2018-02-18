Младший брат стрелка из Флориды попал в психбольницу

Власти американского штата Флорида забрали в психиатрическую больницу младшего брата Николаса Круза, устроившего стрельбу в школе. Об этом сообщает газета Palm Beach Post со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Отмечается, что приемная мать подростков скончалась в 2017 году, и братья начали жить с женщиной, которая приняла их в свой дом. Однако она поставила ультиматум Николасу – либо оружие, либо дом. Он уехал, а младший брат остался. В пятницу, 16 февраля, его забрали на лечение в психбольницу, передает РИА Новости.

Как отмечали знакомые Круза в интервью каналу ABC, смерть приемной матери повлияла на поведение подростка, он стал "угнетенным" и "странным", кроме того, увлекался оружием.

Между тем, по данным газеты The New York Times, за полгода до трагедии Николас проходил обследование, по результатам которого подростка признали психически здоровым. Однако в докладе соцслужб указано, Круз страдал от депрессии, аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Он принимал лекарства от СДВГ, о том, лечился ли он от депрессии, неизвестно.

14 февраля Круз принес в свою бывшую школу оружие и открыл стрельбу по детям. Погибли 17 человек. Сам стрелок задержан. Он готов признать свою вину при условии, что прокуроры не потребуют для него смертной казни.