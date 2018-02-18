Елена Вяльбе поблагодарила лыжников за "прекрасные минуты"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поблагодарила российских лыжников и их тренеров за серебряную медаль в мужской эстафете. Глава ФЛГР считает, что россияне подарили всем прекрасные минуты на сложной для наших спортсменов Олимпиаде в Южной Корее.

"Я так счастлива, что не знаю даже, что говорить вообще. Я просто благодарна своим спортсменам и тренерам за такие прекрасные минуты на такой трудной Олимпиаде", — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Кроме того, она призналась, что надеялась на бронзовые медали. "За всех одинаково переживала! Честно говоря, надеялась, что будем третьими и молила бога. И бог услышал и дал даже больше. Что касается надежды на золото, я не обольщалась", — заявила президент Федерации лыжных гонок России.

Напомним, что Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов завоевали серебряные медали в эстафетной гонке 4x10 км.