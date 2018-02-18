На Украину не пустили байкера Водяного

В киевском аэропорту Борисполь пограничники не пропустили на Украину российского байкера по прозвищу Водяной. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Подчеркивается, что пограничники "продолжают отслеживать людей, которые могут попытаться въехать на Украину для дестабилизации обстановки на территории страны". Одним из таких возможных правонарушителей и стал накануне российский гражданин: во время прохождения пограничного контроля было установлено, что он является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба "Ночные волки".

Имя и фамилию байкера, которого "развернули" на границе, не уточняется, передает РИА Новости. Сообщается, что ему запретили въезд на Украину сроком на три года.

Около месяца назад сообщалось, что из-за поездок в Крым Госпогранслужба Украины не пропустит на территорию Украины более 1,5 тысяч иностранных граждан. Среди тех, кому был запрещен въезд – более ста деятелей культуры и артистов.