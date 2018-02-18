Арбитраж отказал бенефициару Промсвязьбанка в его иске к ЦБ

Арбитражный суд Москвы отказал бывшему председателю правления Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в его иске к Центральному банку РФ.

Промсвязьбанк подвергается санации, и Ананьев просил суд остановить действие распоряжений ЦБ о доформировании резервов банка, о возложении на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора обязанностей временной администрации и об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка, пишет РИА Новости.

Суд в своем определении указал, что заявитель не привел в своем иске конкретных причин необходимости приостановки актов ЦБ.

В настоящее время арбитраж получил еще два иска к ЦБ по поводу Промсвязьбанка. Предварительные слушания по ним у двух разных судей назначены на 14 марта.