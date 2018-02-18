У керлингиста Крушельницкого возникли проблемы с допинг-пробой

К российскому керлингисту Александру Крушельницкому, который в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером в дабл-миксте, возникли вопросы у допинг-офицеров. Сообщается, что в одной из допинг-проб россиянина обнаружены следы мельдония.

Для дальнейшего разбирательства к керлингисту из России отправились допинг-офицеры, сообщает "Спорт-экспресс". Однако пока нет никакой официальной информации по данному вопросу.

"Пока это все на уровне слухов. Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации", — заявил глава Федерации российского керлинга Дмитрий Свищев.