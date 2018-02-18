Порошенко будет участвовать в судебном процессе по расстрелам на Майдане

Президент Украины Петр Порошенко пообещал лично участвовать в судебном процессе по расследованию преступлений на Майдане в 2014 году, передает "Интерфакс". По его словам, "зло должно быть наказано", и именно поэтому он "впервые в украинской истории принял решение принять участие в судебном процессе".

"Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас", — заявил украинский президент на открытии выставки ко дню памяти участников событий на Майдане.

По словам Порошенко, он "разделяет неудовлетворенность общества темпами расследования", а также скоростью судебных процессов. В связи с этим он попросил генпрокурора Украины Юрия Луценко проанализировать, чем можно организационно помочь Департаменту специальных расследований, в производстве которого находится это дело.