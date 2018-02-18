Лыжник Александр Большунов: были мысли о победе

Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший серебряную медаль в эстафетной гонке, сообщил, что наша команда могла рассчитывать на победу. Кроме того, россиянин заявил, что Алексею Червоткину пришлось тяжело на третьем этапе, поскольку у него не было практики.

"Предсказуемо то, что мы можем эту гонку выиграть. Все-таки у нас ребята сильные, в начале мы показали, что боремся за победу", — приводит слова Большунова РИА Новости.

Также он поблагодарил своего партнера по команде Алексея Червоткина за то, что тот далеко не отпустил соперников на своем этапе. "Лехе было очень тяжело, все-таки без гонок и стартов. Это был первый старт. Я очень рад, что он справился", — сказал лыжник.

Большунов признался, что после гонки у него не осталось эмоций. А на вопрос, были ли мысли о победе, ответил утвердительно.