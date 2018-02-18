Спасатели покидают место крушения Ан-148 в Подмосковье

Сотрудники МЧС завершили поиски на месте падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. 11 февраля лайнер упал через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово, пишет ТАСС. Погибли все находившиеся на борту — 71 человек.

Как рассказал начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, МЧС, Следственный комитет и МАК составили акт о завершении работ на месте авиакатастрофы.

По поручению министра Владимира Пучкова в районе останутся три мобильные группы.

На площади в 50 га поисковики собрали 4700 обломков самолета, из которых будет сделана выкладка лайнера в ЛИИ им. Громова в Жуковском. Также продолжается генетическая экспертиза останков погибших.