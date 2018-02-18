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Катастрофа Ан-148 в Подмосковье 53 минуты назад

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18 февраля 201813:52

Пучков попросил списать все долги погибших в катастрофе Ан-148
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Глава МЧС России Владимир Пучков рекомендовал банкам по возможности списать кредиты погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом он заявил в воскресенье на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. При этом Пучков оговорился, что не имеет права вмешиваться в работу банковских учреждений.

Министр поручил также решить проблему долгов погибших и их родственников по ЖКХ. Он отметил, что персональную ответственность за это несут начальники главных управлений и социальные службы, и напомнил, что родственники погибших в авиакатастрофе — жители 19 регионов, пишет "Интерфакс".

Ранее на этой неделе председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что банк простит все долги по кредитам семьям 25 погибших при крушении Ан-148. Он пояснил, что эти 25 человек являлись клиентами Сбербанка. "Это будет нашим вкладом в деятельные соболезнования семьям, которые сейчас переживают очень непростые времена", — сказал Греф.

В результате крушения самолета "Саратовских авиалиний" Ан-148 в Раменском районе Подмосковья погиб 71 человек. Поисковые работы на месте крушения завершились в воскресенье, 18 февраля.

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