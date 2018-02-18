Нетаньяху не верит в отказ Ирана от разработки ядерного оружия

На Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху усомнился в соблюдении Ираном всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Нетаньяху считает, что Иран не выполняет принятые обязательства и занимается разработкой ядерного оружия. За агрессивное поведение Иран нужно наказать, уверен израильский премьер. "Соглашение по иранской ядерной программе отменить, и сделать это надо сейчас", — заявил Нетаньяху.

Позицию премьера Израиля оспорил экс-госсекретарь США Джон Керри. В Мюнхене Керри заявил, что отказ от мирного решения проблемы приведет к войне. "Если мы отменим соглашение по Ирану, мы должны будем начать их бомбить, а этого мы не хотим", — сказал Керри. Экс-госсекретарь уверен, что Иран не будет обладать ядерным оружием и средствами его доставки даже через десять лет.

В свою очередь, Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло, что Иран находится под самым строгим в мире режимом проверки ядерной деятельности. Иран с января 2016 года не превышает запасов низкообогащенного урана и тяжелой воды, и не финансирует ядерные военные программы, пишет ТАСС.