В центре Киева несколько тысяч человек требуют: "руки прочь от Миши"

В Киеве проходит антипрезидентская акция "Движения новых сил". Шесть станций метро в центре украинской столицы были перекрыты из-за анонимного звонка о минировании, поэтому марш начался с опозданием.

Лидер партии Михаил Саакашвили отсутствует: сейчас он находится в Амстердаме, передает "Интерфакс".

Колонну возглавляют сторонники политика, в том числе член партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе, депутат Верховной рады от фракции "Самопомощь" Егор Соболев.

Люди держат госфлаги Украины и красно-черные флаги украинских националистов и скандируют "Отставка", "Руки прочь от Миши".

В то же время проходит сбор средств для Саакашвили.

Участники митинга требуют досрочных выборов в Верховную раду, нового состава правительства. В программе марша говорится, что в новом парламенте должны быть 300 независимых депутатов со сроком полномочий на один год, передает РИА Новости.

Маршрут организаторы изменили, поскольку на майдане проходят акции, и демонстрация закончится на Михайловской площади.

По оценкам полиции, в марше принимают участие несколько тысяч человек.