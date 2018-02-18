Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весна

Весна в Москву придет не раньше конца марта, сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что для большинства людей март – это начало весны, но для метеорологов это типично зимний месяц. "Температура переходит через ноль градусов только в конце марта. Даже грачи прилетают в третьей декаде марта", — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Глава Гидрометцентра добавил, что все прогрессивное человечество 23 марта отмечает Всемирный метеорологический день, поэтому метеорологи в шутку постановили именно с этого дня считать начало весны.

О том, какая будет весна, говорить еще рано, продолжил Вильфанд. Прогноз на весну у синоптиков будет готов не раньше 20 марта. "А сейчас пока идет накопление информации", — пояснил он.

По его словам, прогнозируя весну, нужно проанализировать много параметров, в том числе температуру океана, так как он — аккумулятор тепла. Так что видение прогноза на весну появится только через месяц, добавил Вильфанд.

Между тем, как предупредили в Гидрометцентре, предстоящая неделя в Московском регионе станет самой холодной за всю зиму. В ночь на четверг термометры могут показать до минус 26 градусов. Потеплеет только к следующим выходным.