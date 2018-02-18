МОК заподозрил спортсмена из России в нарушении антидопинговых правил

Международный олимпийский комитет официально уведомил штаб российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане о вероятном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов из команды Олимпийских атлетов из России. Ясность наступит после вскрытия второй допинг-пробы.

"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов", — цитирует пресс-атташе команды Олимпийских атлетов из России Константина Выборнова "Интерфакс".

Ранее появилась информация о том, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого были найдены следы мельдония.