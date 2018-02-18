Глава Центробанка Латвии задержан антикоррупционным бюро

В Латвии задержан в рамках уголовного процесса президент Центрального банка страны Илмар Римшевич. Задержание осуществило латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

Бюро премьер-министра страны Мариса Кучинскиса распространило заявление, которое процитировало новостное агентство ЛЕТА. Согласно заявлению премьера, ни он, ни любое другое должностное лицо в настоящий момент не имеют никаких оснований вмешиваться в работу БПБК; бюро "работает профессионально и точно", и как только его руководство сочтет возможным проинформировать общественность о ходе расследования, оно немедленно это сделает; правительство Латвии полностью доверяет БПБК и "готово предоставить ему всю необходимую поддержку, не допуская никакого влияния на его работу".

Премьер Кучинскис заверяет, что после задержания Римшевича финансовая система Латвии стабильна, передает ТАСС. За тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все возложенные на него обязанности, по словам премьера, следят он сам, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и правительство в целом.

"Нет никаких признаков угрозы финансовой системе Латвии. В понедельник, 19 февраля, будет созвано чрезвычайное заседание Кабинета министров", — заявил премьер.

В связи со случившимся министр Рейзниеце-Озола в воскресенье даст пресс-конференцию, посвященную ситуации в финансовом секторе Латвии, а в понедельник будет созвано заседание комиссии парламента по национальной безопасности.

Накануне сообщалось об обысках на рабочем месте главы Банка Латвии и у него дома. Сам Римшевич на тот момент пребывал за границей. Вечером 17 февраля он прилетел в Латвию и вместе с адвокатом отправился в антикоррупционное бюро. Там он пробыл до глубокой ночи, после чего был увезен для продолжения следственных действий.

Ранее БПБК заявило, что начало проверять информацию, обнародованную во вторник, 13 февраля, Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США: латвийский банк ABLV обвиняют в причастности к отмыванию денег и поддержке терроризма. В частности, банк якобы вел "сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР".

Обвиняют ABLV и в обслуживании счетов коррумпированных лиц. Ранее БПБК также начало проверку появившейся в латвийских СМИ информации о том, что ряд высокопоставленных чиновников финансового сектора страны вымогали взятку у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.