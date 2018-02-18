Во Львове пьяница начал день со стрельбы из ружья в многоэтажном доме

Наряд львовской полиции приехал на вызов в многоэтажный дом. Как сообщила сотрудникам правоохранительных органов одна из жильцов, ее сосед открыл стрельбу из ружья в окно своей квартиры на восьмом этаже.

Мужчина был пьян, пишет РИА Новости. Полицейские выяснили, что стрелок имеет разрешение на оружие.

Пострадавших от его действий нет, а самого мужчину привлекли к ответственности.