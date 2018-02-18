На индийской свадьбе 18 человек погибли, 18 были ранены

На индийской свадьбе погибли 18 человек – недалеко от места празднования взорвался баллон с газом.

Инцидент произошел в городе Беавар (штат Раджастхан) в пятницу вечером. В результате взрыва обрушилось здание, где проходила церемония. Спасательные службы достали из-под завалов 9 трупов сразу после взрыва, еще 9 – сегодня.

18 человек были ранены. Шесть из них уже выписаны из больницы, пять находятся в тяжелом состоянии.

Под завалами еще могут оставаться люди, передает РИА Новости.

Семьи погибших получат по 200 тысяч рупий в качестве компенсации, раненые – по 50 тысяч, заявил представитель администрации штата Васундхара Радже.