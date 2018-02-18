Резня на Лондонском мосту: контрразведка посчитала террориста неопасным

Британская контрразведка МИ-5 вела наблюдение за террористами за несколько часов до трагедии на Лондонском мосту, пишет газета The Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, агенты, дежурившие у дома главаря группы террористов Хурама Батта, видели, как он с двумя сообщниками сел в автомобиль, который два часа спустя врезался в толпу. Сотрудники МИ-5 не вызвали полицейское подкрепление, поскольку исключили Батта из списка наиболее опасных подозреваемых и не ожидали, что он может совершить теракт.

Как отмечет газета, спецслужбы круглосуточно следили за подозреваемым с середины 2015 года, когда у них появились данные о том, что Батт готовит теракт в Великобритании. Позже они переключили внимание на других подозреваемых, посчитав, что Батт должен уехать воевать на стороне ИГ (группировка запрещена в РФ).

Вечером 3 июня 2017 года автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое террористов напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли 7 человек, 48 пострадали. Боевиков ликвидировали полицейские.