Саудовские женщины получили право открывать бизнес без оглядки на опекуна

Женщинам в Саудовской Аравии предоставлено право начинать собственный бизнес без согласия мужа или другого родственника, являющегося их опекуном. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство коммерции и инвестиций королевства.

Ранее саудовским женщинам можно было открывать свой бизнес и пользоваться государственными электронными услугами только при предоставлении доказательства о согласии опекуна. Обычно это бывает муж, отец или брат.

Согласно действующей в Саудовской Аравии системе опекунства, женщины должны представить согласие опекуна, чтобы получить возможность работать с государственной документацией, путешествовать или учиться.

Ранее сообщалось, что саудовские власти с начала нынешнего года позволили женщинам посещать спортивные мероприятия на трех стадионах страны. А в сентябре прошлого года король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд своими указом впервые в истории разрешил женщинам получать водительские права.