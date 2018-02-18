В Калужской области на Масленицу сожгли "собор"

В арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области сожгли "готический собор" из веток и веников, передает канал "Россия 24". Так решили проводить Масленицу.

Вместо традиционного чучела использовали арт-объект практически в натуральную величину. Это новый проект "Пламенеющая готика" художника Николая Полисского, придумавшего и создавшего тридцатиметровую скульптуру. По его мнению, акт сожжения символизирует рождение собора из пламени.

Однако действо производит впечатление крайне неоднозначное. О чем написали многие пользователи в соцсетях, ставшие очевидцами акции. Сожжение собора здесь очевидно, но идея созидания не прочитывается.