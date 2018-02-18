"Лидеры России": как подняться на социальном лифте

"Лидеры России": как подняться на социальном лифтеЧитайте нас в Telegram
Президент Владимир Путин познакомился с финалистами конкурса "Лидеры России" и встретился с участниками всероссийского форума "Наставник".
Челябинская белая металлургия, уже хорошо известная на всю Россию и за границей, вновь удивляет: здесь теперь есть "классные папы".
Начальник цеха Павел Хомутов — тот самый "папа" — детально рассказывает и показывает студентам производство, потому что прекрасно понимает: поработаешь с ними сейчас — потом придет практически готовый специалист.
Но это не просто экскурсия по заводу. Проект называется "Классные папы", потому что в нем и много личного: часть студентов — из неполных семей.
Разговор в домашней обстановке и обсуждение будущего. Подзабытый, казалось бы, институт наставничества возрожден самой жизнью и теперь — государственным вниманием. В Москве прошел большой конкурс, в котором приняли участие 13 тысяч человек.
Наставник года — Николай Изосимов — командир учебно-летного отряда "Аэрофлота", начинавший в авиационном училище. "Для меня это радость была. Я видел продукт своего творения, когда из мальчишки-десятиклассника вырастал пилот. И когда я ему отдавал самолет и он выполнял два круга своих первых в жизни самостоятельных, у меня просто душа пела", — вспоминает Изосимов.
"Любой профессионал — я уверен — всегда мечтает о том, чтобы профессия, дело, которому он посвятил жизнь, развивалось, чтобы дело оказалось в будущем в надежных руках", — заявил Владимир Путин.
Что вложил в него наставник, вспоминал во время конкурса и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. На первом месте работы — судостроительном заводе "Красное Сормово" — ему было очень важно знать, как работу оценит старший товарищ.
"Для меня невероятно интересно было, как он к этому относится, как реагирует, потому что это — ключевая вещь, которую не прочитаешь ни в одном учебнике. Был такой старый анекдот:- чем отличается комиссар от замполита? Комиссар — это тот, кто говорит: "делай, как я", а замполит говорит: "делай, как я говорю", — сказал Кириенко.
Слова "делай, как я" они даже в свои 29 лет могут сказать подопечным с полным правом. Александр Дуймамет и Дмитрий Кучерявин. Продукция завода-гиганта "Атоммаш" — во многом их рук дело.
Для Александра его наставником стал отец, который работает на этом же заводе. Ребенку было интересно, а папа все рассказывал.
"Я хотел бы вашего папу поздравить. Передайте ему наилучшие пожелания. Потому что это чрезвычайно важно, когда такая атмосфера складывается в семье. От родителей очень многое зависит. Но особенно важна для мальчика позиция отца. И мало того что он профессионал своего дела, он еще и гражданин в самом высоком смысле слова", — сказал Владимир Путин.
В России будет запущена программа ранней профессиональной ориентации для детей с 6-го по 10-й классы, чтобы помочь ребенку определиться с тем, что ему интересно, развить эти навыки в центре "Сириус", а затем помочь грантами на обучение.
"Мы посчитали: это будет стоить примерно миллиард рублей. Мы эти деньги найдем. Попрошу правительство оформить все это постановлением. В ближайшее время это будет сделано. Мы сделаем по стране примерно на 100 тысяч школьников, это на первом этапе", — заверил президент.
Мама маленького Егора — из тех, кто всегда знали, чего хотят от жизни: целеустремленная, успешная. Но по-настоящему успешной любая женщина становится тогда, когда становится мамой.
"Погрузилась в материнство с головой, не жалея об этом ни капли. Если бы не этот конкурс, я бы, наверное, не выходила на работу с такой легкостью, я бы не была такой собранной и такой готовой", — сказала Вероника Прищепа, финалист всероссийского конкурса "Лидеры России".
Конкурс "Лидеры России" — соревнование для управленцев, которые не боятся меняться сами, менять экономику, менять страну.
"Если стараться, активно участвовать в конкурсе, то можно не просто выйти из декрета обратно в обойму, а выйти и на более масштабную задачу", — уверена Прищепа.
"Конечно, нельзя терять навыков профессионального уровня. Именно поэтому у нас целая программа будет по яслям, чтобы молодые мамочки имели возможность как можно быстрее включиться в производственную деятельность", — подчеркнул Владимир Путин.
Веронику Прищепу пригласили попробовать силы в Налоговой службе.
Управленцы, участвовавшие в конкурсе, конечно, знают, как выстраивать работу коллектива, как добиваться большей эффективности: здесь и менеджеры "Ростелекома", "Газпрома", крупных банков. Но им, безусловно, есть еще чему поучиться, тем более у таких учителей.
Победители конкурса получили возможность год набираться опыта у таких наставников, как Лавров, Кириенко, Собянин, Кузьминов.
Каждый из них стал подтверждением того, что в России работают социальные лифты, которые в итоге довезли конкурсантов до встречи с президентом.
Перспективы новой важной работы — у каждого. Молодой министр экономического развития Орешкин вообще пообещал назначить заместителя из числа победителей конкурса.
"В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег", — сказал Владимир Путин.
Конкурс "Лидеры России" решено проводить регулярно.
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