Иран пригрозил критикам соглашения по ядерной программе

Если интересы Ирана не будут обеспечены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, Тегеран примет ответные меры, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Это будет такой ответ, что некоторые люди пожалеют о своих ошибочных действиях", — приводит "Интерфакс" слова Зарифа, сказанные в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр указал, что Иран не намерен первым нарушать соглашение, "которого ранее мы все пытались достигнуть".

В своем выступлении Зариф остановился также на проблеме терроризма в мире. Он, в частности, отметил, что победа над группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) не означает победы над экстремисткой идеологией в целом. "Поражение одной из самых злых организаций в мире не означает, что угроза экстремизма была искоренена в регионе и за его пределами", — подчеркнул глава МИД Ирана.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, одобренного в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) и Ираном. Трамп настаивает на пересмотре условий договора, считая его недостаточно жестким.