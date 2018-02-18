Конькобежка Кодайра победила на дистанции 500 метров

Японская конькобежка Нао Кодайра установила олимпийский рекорд на дистанции 500 метров. Она показала время 36,94 секунды. Ранее рекорд принадлежал конькобежке из Южной Кореи Ли Сан Хва. На Олимпиаде в Сочи она пробежала дистанцию за 37,28 секунды.

На этот раз хозяйка турнира довольствовалась серебряной медалью (+0,39). Третье место заняла чешка Каролина Эрбанова (+0,40). Российская конькобежка Антонина Голикова стала седьмой (+0,68).