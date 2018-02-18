Посольство Польши в Тель-Авиве разрисовали свастиками

В Израиле полиция ищет ответственных за появление оскорбительных надписей на доске объявлений и входных воротах посольства Польши в Тель-Авиве. Ворота дипмиссии также разрисовали свастиками, передает РИА Новости.

Израильские правоохранители начали расследование и в данный момент собирают показания, чтобы найти правонарушителей. Судя по полицейским фотографиям, надписи черным маркером на английском языке содержат оскорбления в адрес поляков и обвинения в убийствах.

Накануне бурю возмущения вызвало выступление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого на конференции по безопасности в Мюнхене: он заявил о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейской национальности. Высказывания главы польского кабинета ощутимо подлили масла в огонь спора Польши и Израиля по поводу готовящегося Варшавой законодательного запрета на обвинения польского народа в преступлениях Второй мировой войны.

Документ, обостривший отношения двух стран, был утвержден обеими палатами парламента и подписан президентом Польши Анджеем Дудой, который, однако, отправил его на рассмотрение Конституционного суда.

В законе вводится уголовное наказание до трех лет тюрьмы за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни 1943 года мирного польского населения со стороны боевиков украинской ОУН-УПА (запрещена в России) и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразило категорическое несогласие с польским законом, и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. В Тель-Авиве также опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.